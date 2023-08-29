Jennifer Aniston kendisiyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı

"Friends" dizisindeki Rachel Green karakteriyle dünya çapında tanınan aktris Jennifer Aniston, "oyuncu olmasaydı", gönlünden hangi mesleği yapmanın geçtiğini açık yüreklilikle paylaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü oyuncu Jennifer Aniston (54), geçtiğimiz hafta Wall Street Journal’a verdiği röportajda, iç mimarlığa tutkulu olduğunu açıkladı.

Aniston, yaptığı açıklamada, “İç tasarım. Evleri bir araya getirmeyi ve mekanlar yaratmayı seviyorum. Bir eve girip neye ihtiyacı olduğunu görebiliyorum. Ve bu eğlenceli bir süreç. Bazı insanlar bundan korkuyor. İlişkileri bozabilir. Bu süreçte gelişiyorum.” diyerek bilinmeyen bir yönünü paylaştı.

Ünlü oyuncu, 2019 yılında Los Angeles’taki evinin kapılarını New York Times’a açarak tercih ettiği tasarımları sergilemişti.

Aniston’ın stilistleri Nina ve Clare Hallworth kardeşler tarafından Instagram’da paylaşılan kamera arkası fotoğraflarında hayranlar, aktrisin evinin yeşil bitkilerle kaplı olduğunu gördü.

Ünlü oyuncunun siyah-beyaz renklerde Yüzyıl Ortası Modern tarzda mobilyalar tercih ettiği görülürken beyaz bir halının üzerindeki farklı tarz koltuklar da stilini tamamladı.

Yıldız isim ayrıca, yıllar boyunca film setlerinde koştururken rahat edebileceği bir “ana üsse” sahip olmanın da kendisi için ne kadar önemli hale geldiğini açıkladı.

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