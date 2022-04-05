Friends yıldızı yeni bakım ürünlerini tanıttı

Friends dizisinin yıldızı Courteney Cox, markası Homecourt'un yeni mum ve el kremi serisini piyasaya süreceğini Instagram üzerinden duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Canlandırdığı Monica Geller karakteriyle, Friends dizisini severlerin yakından tanıdığı bir isim olan Courteney Cox, evde bakım ürünlerine yönelik çıkardığı markası Homecourt’un yeni serisini Instagram profilinden paylaştı.

Mum ve el kremi serisinin dünyaya yayılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu paylaşan 57 yaşındaki aktris, “Yağlı olmadan nemlendiren bir krem ve güzel kokulu mumlar üretmek istedim” dedi.

Bir çocuk annesi Cox; Cece, Steeped Rose, Neroli Leaf ve Cipres Mint şeklinde dört kokusu bulunan ürünlerinden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

FİLM KARİYERİNE DE DEVAM EDİYOR

1996 yapımı Scream filmiyle de tanınan ABD’li oyuncu, mimari ve iç tasarım sevgisini ev hattına kanalize ettiğini açıkladı.

Bu yılın başlarında People’a verdiği röportajda, “Artık kendinizi o kadar çok evde buluyorsunuz ki, ‘Neden evimizi kendimiz, vücudumuz, yüzümüz kadar önemli hale getirmiyoruz?’ dedim. Bu yüzden ileride de oda spreyi, bulaşık deterjanı, el sabunu ve el losyonu ürünlerini çıkarmaya karar verdik” dedi.

Çıkardığı serilerin “ev için güzellik ürünleri” olduğunu belirten Cox, “evinizde olmasını isteyeceğiniz ürünler” üretmek istediklerini açıkladı.

Ünlü aktris, kişisel markası dışında film kariyerine de devam ediyor. 1996’da ünlü olduğu filmin devamı niteliğinde çekilen ve 2022’de vizyona giren Scream filminde de rol almıştı.

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