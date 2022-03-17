Friends yıldızından samimi açıklama: “Yeni bir oyuncu kadrosuyla görmeyi çok isterim”

Friends yıldızı Lisa Kudrow, tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla yapıldığı sürece ikonik sitcom dizisinin yeniden başlamasını görmek istediğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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İkonik dizi Friends’te Phoebe Buffay karakteriyle öne çıkan Lisa Kudrow, sitcom dizisinin yepyeni bir oyuncu kadrosuyla yeniden başlatılmasını çok istediğini söyledi. On yılını son derece kendine has bir karakter olan Phoebe Buffay’i canlandırarak geçiren Kudrow dizinin yeniden başlamasıyla ilgili sorulara açıklık getirdi.

Geçtiğimiz yıl 17 yıl aradan sonra bir araya gelen Friends ekibi, tüm dünyadan hayranları için heyecan yaratmayı başarmıştı. Dizinin sıkı takipçilerinin beklentisi bir birleşmeden çok, dizinin bir sezon için bile olsa geri dönmesiydi ancak uzun bir süredir yeni bir sezon düşülmüyor. Hatta yeniden başlatma birkaç yıl önce NBC Başkanı Bob Greenblatt tarafından da reddedilmişti.

Kudrow da kendisiyle yapılan kısa bir röportajda, kendisinin ve orijinal kadronun herhangi bir şekilde geri dönme olasılığının bir yeniden başlatmanın parçası olmayacağı konusunda çok netti. Ancak yeni oyuncularla dizinin yeniden başlamasını görmeyi de çok istediğini belirtti.

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