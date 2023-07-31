Friends yıldızları rol arkadaşlarının doğum gününü kutladı

"Friends"in yıldız isimleri, dizide Phoebe karakterini canlandıran Lisa Kudrow'un yeni yaşını kutladılar.

Sozcu.com.tr

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Jennifer Aniston ve Courteney Cox, uzun süredir dostları ve “Friends” dizisinden rol arkadaşları olan Lisa Kudrow 60 yaşına girerken Instagram’dan sevgi dolu paylaşımlar yaptılar.

54 yaşındaki Aniston, kendisinin, 59 yaşındaki Cox’un ve Kudrow’un birlikte olduğu fotoğraflarını paylaşarak “Lütfen gezegendeki en sevdiğim insanlardan birini kutlamak için bana katılın. Lisa Kudrow!” yazarak birçok kutlama emojisi ekledi.

“Yaklaşık 30 inanılmaz yıldır benim arkadaşım ve ailem oldu. Sana değer veriyorum… Seni seviyorum, benim tatlı Floosh’um,” diye devam eden Aniston, “Tüm bu muhteşem yıllar ve daha fazlasında birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum en yetenekli komedyenlerden/aktörlerden biri! Lisa’nın Doğum Günü Kutlu Olsun!” diye yazdı.



Cox da, anma gönderisinde Kudrow için bir takma ad kullandı. Ünlü aktris, “Doğum Günün Kutlu Olsun, Ganimetim” diye yazdı. “Bu benim ikinci denemem: ChatGPT, sana duyduğum sevginin neredeyse tamamını veremedi.” diye ekledi.

Friends oyuncuları, dizinin sona erdiği 2004 yılından bu yana dost kaldılar ve birbirlerinin hayatlarında olmaya devam ediyorlar.

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