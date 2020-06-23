Friends’in özel bölümü için çekimler Ağustos ayına ertelendi

Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'ın yer aldığı Friends ekibinin bir araya gelip çekeceği özel bölüm Ağustos ayına ertelendi. Haberi duyan hayranları ise tepki gösterdi ve "Bunu yapacağınıza emin misiniz?" diye sordu...

Bu yılın başlarında, bir döneme damgasını vuran, yayınlandığı gün izlenme rekorları kıran Friends dizisinin unutulmaz ekibinin yeniden bir araya geleceği ve özel bir bölüm çekeceği haberi verilmişti. Üzerinden aylar geçmesine rağmen ekip bir araya gelememiş, mayıs ayında özel bir gösterimle HBO Max’te yayınlanması beklenen dizinin çekimleri corona virüsü nedeniyle iptal edilmişti.

ÇEKİMLER KALİFORNİYA’DA GERÇEKLEŞECEK

Yapımcı şirketin yaptığı yeni bir açıklamaya göre çekimler ağustos ayına ertelendi. “Ağustos ayında özel bölüm çekimini yapabilmeği umut ediyoruz” diyen Friends ortak yaratıcısı Marta Kauffman, dizinin Kaliforniya’daki orijinal Burbank stüdyolarında çekileceği belirtti.