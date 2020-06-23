Friends’in özel bölümü için çekimler Ağustos ayına ertelendi
Bu yılın başlarında, bir döneme damgasını vuran, yayınlandığı gün izlenme rekorları kıran Friends dizisinin unutulmaz ekibinin yeniden bir araya geleceği ve özel bir bölüm çekeceği haberi verilmişti. Üzerinden aylar geçmesine rağmen ekip bir araya gelememiş, mayıs ayında özel bir gösterimle HBO Max’te yayınlanması beklenen dizinin çekimleri corona virüsü nedeniyle iptal edilmişti.
ÇEKİMLER KALİFORNİYA’DA GERÇEKLEŞECEK
Yapımcı şirketin yaptığı yeni bir açıklamaya göre çekimler ağustos ayına ertelendi. “Ağustos ayında özel bölüm çekimini yapabilmeği umut ediyoruz” diyen Friends ortak yaratıcısı Marta Kauffman, dizinin Kaliforniya’daki orijinal Burbank stüdyolarında çekileceği belirtti.