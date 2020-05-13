Friends’in özel bölümü ile ilgili müjdeli haber

Bir döneme damgasını vuran Friends dizisi, yoğun istek üzerine yıllar sonra yeniden özel bölümle izleyici karşısına çıkacak. HBO Max’ta yayınlanacak bölüm hakkında konuşan yetkililer, yaz sonuna kadar tamamlanacağını açıklandı. Friends özel bölümünün tam kadrosu, 27 Mayıs tarihinde düzenlenecek lansmanda da izleyici karşısına çıkacak.

Şirket yöneticisi Bob Greenblatt “İlk başta şovların en fazla bir ya da iki ay erteleneceğini düşündük ve şimdi bundan çok daha uzun sürecek gibi görünüyor. Yıldızlar bir araya gelebilirse ve umarım üretime geri dönebilirsek, bu bölümün yaz sonuna kadar tamamlanmasını sağlayacağız. Büyük bir canlı kitleye sahip olmanın bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu altı harika arkadaşın bir araya gelmesini deneyimledik ve bunu sadece kendi evlerinden yaptıkları bir çağrıyla harcamak istemedik” dedi.