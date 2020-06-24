Friends’in Phoebe’si Lisa Kudrow: Diziyi hiç izlemedim

Lisa Kudrow, Variety'nin hazırladığı bir seri kapsamında Jennifer Aniston ile görüntülü konuştu. Kudrow, "Diziyi hiç izlemedim" diyerek herkesi şaşırttı.

90’lı yılların ikonik gençlik dizisi Friends’te Phoebe Buffay karakterine hayat veren Lisa Kudrow, Variety’nin ‘Actors on Actors’ adlı programına konuk oldu. Jennifer Aniston ile görüntülü konuşan Kudrow, rol aldığı diziyi hiç izlemediğini itiraf etti.

Kudrow diziyi izlememe sebebini ise “Bir gün oturup birlikte izleriz diye umut ediyorum” şeklinde açıkladı. Ünlü oyuncu, bir televizyon dizisinin 10 sezonunda rol almanın kendisinde bağlanma problemine yol açtığını dile getirdi.

Jennifer Aniston ise son zamanlarda dizinin bölümlerini tekrar izlediğini söyledi. Dizinin ilk okuma provasından bahseden Aniston, Lisa Kudrow ile ilk tanıştığı ana ait anılarının son derece canlı olduğunu belirterek, “Tam bir Phoebe Buffay kıyafeti giyiyordun. Beyaz keten bir hippi gömleği ve bir sürü deniz kabuğu ve kolye takmıştın. Küçük sarı buklelerin vardı” şeklinde konuştu.

Başrollerinde Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Scwimmer’ın yer aldığı Friends ekibinin yıllar sonra yeniden bir araya gelip çekeceği HBO Max özel bölümü ağustos ayına ertelenmişti.