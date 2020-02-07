Friends’ten ilham alan müzikal İstanbul’da

2019 Edinburgh Festival Fringe’de ilk gösterimi yapılan müzikal, büyük beğeni ile karşılandı ve bu yılın başından itibaren yoğun bir turne kapsamında tüm dünyada izleyici ile buluşmaya başladı.

Thomas Mitchells (Chandler), Ally Retberg (Phoebe), Ewan Gillies (Ross), Alexandra Robinson (Rachel) Tanya Shields (Monica) ve Joshua Steel (Joey) karakterlerini oynadığı müzikalin yönetmenliğini de Miranda Larson üstleniyor.

Müzikal, 1994 yılında ilk kez gösterilen kült dizi Friends’ten ilhamla hazırlandı.