Fuat, Omurga 2’yi yayınladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Fuat, solo albümü ‘Omurga’yı 1 Mart'ta tüm dijital platformlardan yayınlamıştı. Albümün devamı olan Omurga Vol. 2 de tüm dijital platformlardan yayınlandı. İki bölümden oluşan Omurga’da toplam 24 şarkı bulunuyor. Berlin SAE ve İstanbul Babajım Stüdyoları'nda kaydedilen albümde Fuat'a; Almanya'dan Gris, Taktloss; Türkiye'den Saian, Patron, Şanışer ve Peyk eşlik ediyor.

Türkçe rap tarihinde çok önemli bir yeri olan Hassickdir 1, 2 ve 3 adlı kült serisini kısa süre önce resmi dijital platformlarından yayımlayan Fuat; kendine has şarkı sözleri ve sanatsal yaklaşımıyla hazırladığı ‘Omurga' albümünü hiçbir plak firmasına bağlı kalmaksızın bağımsız olarak yayınladı.