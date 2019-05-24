Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Fuat, Omurga 2’yi yayınladı
Türkçe rap’in usta ismi Fuat Ergin, Omurga 2'yi dinleyicilerle buluşturdu.
Kültür Sanat 24 Mayıs 2019 - 12:59

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Fuat, solo albümü ‘Omurga’yı 1 Mart'ta tüm dijital platformlardan yayınlamıştı. Albümün devamı olan Omurga Vol. 2 de tüm dijital platformlardan yayınlandı. İki bölümden oluşan Omurga’da toplam 24 şarkı bulunuyor. Berlin SAE ve İstanbul Babajım Stüdyoları'nda kaydedilen albümde Fuat'a; Almanya'dan Gris, Taktloss; Türkiye'den Saian, Patron, Şanışer ve Peyk eşlik ediyor.

Türkçe rap tarihinde çok önemli bir yeri olan Hassickdir 1, 2 ve 3 adlı kült serisini kısa süre önce resmi dijital platformlarından yayımlayan Fuat; kendine has şarkı sözleri ve sanatsal yaklaşımıyla hazırladığı ‘Omurga' albümünü hiçbir plak firmasına bağlı kalmaksızın bağımsız olarak yayınladı.

İLGİLİ HABERFuat Ergin: 'Atatürk'ün çocuğuyum, o aydınlığın neferiyim'
Etiketler