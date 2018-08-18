Funda Arar önce ağlattı sonra oynattı

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Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar, ‘Yoluma Düşen Şarkılar’ turnesi kapsamında Marmaris Amfi Tiyatro’da konser verdi. Konserine bir süre önce çıkardığı ‘Arabesk’ albümünden şarkılarla start veren Arar, daha sonra profesyonel kariyerine başladığı ‘Kaldırımlar’ şarkısını seslendirerek müzikseverleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı. Konserinin ortalarına doğru 1999 yılında yaşanan deprem faciasını anan Arar, “Bugün 17 Ağustos… Ve biz hala o uzun geceyi unutmadık. O gün yitirdiklerimiz hala dün gibi aklımızdalar. Geçen yıllar bazı izleri silemiyor maalesef. O kara günde kaybettiğimiz herkesi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

ESPRİ İLE DUYGUSAL HAVAYI DAĞITTI

Arar’ın gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı. Bir ara gözlerini silmek için seyircilere arkasını dönen Arar, “Sizi de sinek ısırıyor mu?” esprisi ile duygusal havayı dağıtmaya çalıştı.

Yaklaşık iki saat süren programını yoğun alkışlar arasında tamamlayan Arar, seyircilerin konser alanını terk etmemesiyle kendisini bir kez daha sahnede buldu. ”Bir arkadaşım gelmiş kuliste beni bekliyor. Ona bir merhaba deyip geldim. Yoksa bir yere gittiğimiz yok” dedikten sonra Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı ‘Kara Sevda’yı seslendiren Arar, konserine son verdi.