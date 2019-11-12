Füsun Demirel’den yeni bir oyun: ‘Şişman Güzeldir’

DARIO Fo ve Franca Rame'in yazdığı, Füsun Demirel'in çevirdiği ve Mert Küçülmez'in uyarladığı ‘Şişman Güzeldir' oyunu seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.
Şişman Güzeldir’de Füsun Demirel, Mert Küçülmez, Demet Ergün ve Ayşegül Sağlam yer alıyor. Oyun obeziteyle mücadele eden, kocası ve kızı tarafından yalnızlaştırılmış Mattea'nın dramını absürt bir ironiyle anlatıyor. Oyunda Mattea'dan hareketle, tüm kadınların yaşadığı estetik ve güzellik kaygısı, yaşanılan baskılar, aile içi çatışmalar, aldatılma kaygıları, ihanetler, modern ilişki biçimlerinin yozlaşması ve mutsuzluklar irdeleniyor. Günümüze göndermeler sunan uyarlamada, mide küçültme ameliyatlarının ve diyetlerin arasında sıkışıp kalan kilolu insanların çözümsüzlüğü sergileniyor.
OYUNUN PROGRAMI
18 Kasım – Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi
19 Kasım – Alanya Kültür Merkezi
21 Kasım – İstanbul Akatlar Kültür Merkezi
10 Aralık – İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi
12 Aralık – İzmir TAKSAV Tiyatro Festivali
20 Aralık – İstanbul Oyun Atölyesi
26 Aralık – Ankara AST Sahne
KÜNYE
Yazan: Dario Fo / Franca Rame
Çeviri: Füsun Demirel
Uyarlayan: Mert Küçülmez
Reji: Füsun Demirel
Oyuncular: Füsun Demirel, Demet Ergün, Mert Küçülmez, Ayşegül Sağlam
Özgün Müzik: Işıl Ağuş Üstün, Barış Çetin
Sahne/ Kostüm / Işık Tasarımı: Mert Küçülmez