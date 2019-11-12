Füsun Demirel’den yeni bir oyun: ‘Şişman Güzeldir’

Usta tiyatrocu Füsun Demirel'in çevirdiği ve yönettiği 'Şişman Güzeldir’, 18 Kasım'da Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek.

DARIO Fo ve Franca Rame'in yazdığı, Füsun Demirel'in çevirdiği ve Mert Küçülmez'in uyarladığı ‘Şişman Güzeldir' oyunu seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Şişman Güzeldir’de Füsun Demirel, Mert Küçülmez, Demet Ergün ve Ayşegül Sağlam yer alıyor. Oyun obeziteyle mücadele eden, kocası ve kızı tarafından yalnızlaştırılmış Mattea'nın dramını absürt bir ironiyle anlatıyor. Oyunda Mattea'dan hareketle, tüm kadınların yaşadığı estetik ve güzellik kaygısı, yaşanılan baskılar, aile içi çatışmalar, aldatılma kaygıları, ihanetler, modern ilişki biçimlerinin yozlaşması ve mutsuzluklar irdeleniyor. Günümüze göndermeler sunan uyarlamada, mide küçültme ameliyatlarının ve diyetlerin arasında sıkışıp kalan kilolu insanların çözümsüzlüğü sergileniyor.

OYUNUN PROGRAMI

18 Kasım – Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

19 Kasım – Alanya Kültür Merkezi

21 Kasım – İstanbul Akatlar Kültür Merkezi

10 Aralık – İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi

12 Aralık – İzmir TAKSAV Tiyatro Festivali

20 Aralık – İstanbul Oyun Atölyesi

26 Aralık – Ankara AST Sahne



KÜNYE

Yazan: Dario Fo / Franca Rame

Çeviri: Füsun Demirel

Uyarlayan: Mert Küçülmez

Reji: Füsun Demirel

Oyuncular: Füsun Demirel, Demet Ergün, Mert Küçülmez, Ayşegül Sağlam

Özgün Müzik: Işıl Ağuş Üstün, Barış Çetin

Sahne/ Kostüm / Işık Tasarımı: Mert Küçülmez