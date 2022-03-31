G.I. Jane’in saç stilisti: “Jada neden gözlerini devirdi anlamadım”

Will Smith'in 94. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran "tokat" olayıyla ilgili konuşan, G.I. Jane filminin saç stilisti Enzo Angileri, Jada Pinkett Smith'in Chris Rock'ın esprisine neden böyle bir tepki verdiğini anlayamadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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27 Mart günü gerçekleşen Oscar Ödülleri’ne, komedyen Chris Rock’ın yaptığı bir şakaya Will Smith’in verdiği tepki damgasını vurmuştu.

Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçlarını kazıtmasını, Demi Moore’un G.I. Jane filmindeki imajına benzeten Chris Rock, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

“EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA”

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock’ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock’ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Daily Mail’de yayınlanan habere göre de, G.I. Jane filminin saç stilisti Enzo Angileri, Pinkett Smith’in son derece hoş göründüğünü düşünüyor.

“Neden gözlerini devirdiğini anlamıyorum. Onun harika göründüğünü düşündüm, çok muhteşem. Bunun bir güzellik seçimi olduğunu düşündüm… Onu hiç bu kadar güzel görmemiştim” diyen Angileri, Pinkett Smith’in alopesi hastalığından muzdarip olduğunu da bilmediğini itiraf etti.

“İŞTE BİZ BÖYLE YAPARIZ”

2005’te “Peter Sellers’ın Yaşamı ve Ölümü” ile Emmy kazanan saç stilisti, Rock’ın şakasının “sevimli” ve “iyi niyetli” olduğunu düşündüğünü ekledi.

Angileri, Smith’in şakaya verdiği “tokat” yanıtını “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “Çocuklarımıza ellerini kaldırmamayı öğretmeye çalışmıyor muyuz?” dedi.

Olayın ardından Will Smith ve Jada Pinkett Smith’in çocukları Jaden Smith de Twitter hesabından “İşte biz böyle yaparız” diye bir tweet atmıştı.

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