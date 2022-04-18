Gabriel García Márquez adına 190 milyon liralık kütüphane

1967-75 yılları arasında yaşayan Kolombiyalı Nobel ödüllü Gabriel García Márquez'in adı 12 milyon Euro'luk (yaklaşık 190 milyon lira) bir kütüphaneye verilecek.

Sozcu.com.tr

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Barselona’da belediye meclisi, 20 yıl öncesine dayanan bir programın en son bölümü olan 12 milyon Euro’luk (yaklaşık 190 milyon liralık) yeni bir kütüphane açmak üzere.

Sant Martí de Provençals’ın semtindeki kütüphane, Kolombiyalı Nobel ödüllü Gabriel García Márquez’in adını taşıyacak.

Kütüphanenin baş kütüphanecisi Neus Castellano, “García Márquez 2014’te öldüğünde yeni kütüphanenin planı yoldaydı, bu yüzden Latin Amerikalı yazarın şehirle yakın ilişkisi olduğu için onun adının verilmesine karar verildi. Bu, ayrıca Barcelona’nın Latin Amerika edebiyatında oynadığı role bir selam” dedi.

ŞEHRE TAŞINMAYA YILDIZ İSİMLERİN TEMSİLCİSİ İKNA ETMİŞ

García Márquez, 1967’den 1975’e kadar Barselona’da yaşadı. Bununla birlikte, Márquez’i şehre taşınmaya ikna eden Barselona edebiyat menajeri Carmen Balcells oldu. Balcells; Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes ve Pablo Neruda gibi Latin Amerika kurgusunun birbirinden ünlü isimleri temsil etti.

Castellano, “Carmen Balcells’e ‘Mamá’ dediler, çünkü onlara sadece yazmalarında değil, aynı zamanda çocukları için kalacak bir yer veya okul bulma konusunda da yardımcı oldu” diye anlatıyor.

Gazeteci Xavi Ayén, dönemi anlatan kitabı Aquellos Años del Boom’da, Balcells’in bir zamanlar Gabo’ya (Márquez’e) doğum günü için ne istediğini sorduğunu anlatır: “Üç bin dolar, diye yanıtladı. Daha sonra Balcells, hayatının geri kalanında doğum gününde ona üç bin dolar gönderdi.”

EN YÜKSEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERECESİNE SAHİP

Márquez’in adını taşıyan yeni kütüphane, en yüksek sürdürülebilirlik derecesi olan altın LEED sertifikası ile ödüllendirilmiş, amaca yönelik olarak inşa edilmiş dört bin metrekarelik ahşap çerçeveli bir binada yer alacak. Latin Amerika edebiyatında uzmanlaşacak ve 40.000 ilgili belgeden oluşan bir koleksiyona sahip olacak.

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