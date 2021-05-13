Gal Gadot, sosyal medyada paylaştığı mesajla eleştiri oklarının hedefi oldu

İsrail ve Filistin arasındaki şiddet hızla tırmanırken ünlülerden de barış içerikli ve şiddeti kınayan mesajlar gelmeye devam ediyor. Hollywood'da Wonder Woman rolüyle parlayan Gal Gadot da yaşananlara kayıtsız kalmadı; ancak güzel oyuncu seçtiği sözcüklerle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Aynı zamanda eski bir İsrail askeri olan 36 yaşındaki oyuncu, kalbinin nasıl kırıldığını ifade etmek için Twitter’a gitti.



Gadot paylaşımında “Bu çok uzun süredir devam eden bir kısır döngü. İsrail özgür ve güvenli bir ulus olarak yaşamayı hak ediyor. Komşularımız da aynı şeyi hak ediyor. Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum. Bu düşmanlığın sona ermesi için dua ediyorum, liderlerimizin çözüm bulmaları için dua ediyorum ki barış içinde yan yana yaşayabilelim.”

Gadot, tweet'ini paylaştıktan sonra yorumlara da kapattı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun askeri geçmişini de öne sürerek etnik temizlik ve kitlesel soykırımı desteklemekle suçladılar.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncu; “Gal Gadot, Filistin’deki etnik temizliğe ilk elden tanıklık etmekle kalmayıp aktif olarak desteklediği IDF’de iki yıl görev yaptı”, “Gal Gadot’u boykot dediğimizde insanlar gerçekten abarttığımızı söyledi. Filistinli kelimesini bile söyleyemiyor” gibi çok sayıda olumsuz yorum aldı.

Bir kısım takipçi ise Gadot'un barış çağrısını destekledi ve askerlik hizmetinin 18 yaşın üzerindeki tüm İsrailliler için gerekli olduğunu hatırlattı:

“İnternet, Gal Gadot’a kızgın çünkü o, tüm İsraillilerin en az iki yıl hizmet vermesi gereken bir IDF emektarı ve yine de barış için bir mesajı paylaşma yürekliliğine sahip.”

“Elbette Twitter, gerçek hayat değil. Ancak Gal Gadot'un onurlu ve insancıl barış dileğine atıfta bulunan tweetler, sosyal medyanın kamusal alana getirdiği antisemitizm ve kadın düşmanlığının örnekleri.”

WONDER WOMAN OLMAYI HAK EDİYOR MU?

Gal Gadot'un paylaşımı ve askeri geçmişi sosyal medyada bir başka tartışmanın da kapılarını araladı. Oyuncu, Wonder Woman rolüyle Justice League'ın de ana kadrosunda yer alıyor. İsrail'de yapmış olduğu zorunlu askerlik, zaman zaman kariyerinde pürüzler yaşamasına neden olabiliyor. Örneğin; 2017'de Wonder Woman'ın gösterimi Lübnan'da gerçekleşememişti.

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