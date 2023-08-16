“Game of Thrones” dizisinin ünlü oyuncusu 39 yaşında hayatını kaybetti

“Game of Thrones” da keçi çobanı rolüyle ünlenen aktör Darren Kent'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Haber, salı sabahı erken saatlerde sosyal medyada haberi yayınlayan Londra merkezli ajansı Carey Dodd Associates tarafından doğrulandı.

Açıklanan taziye metninde, “Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent’in cuma günü huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle söylemek zorundayız. Ailesi ve en iyi arkadaşı onun yanında. Düşüncelerimiz ve sevgimiz bu zor zamanda ailesiyle birlikte. Huzurla uyu arkadaşımız”

“Darren sadece yetenekli bir oyuncu, yönetmen ve yazar değildi, aynı zamanda tanışma zevkine sahip olduğumuz en nazik insanlardan biriydi. Yolculuğunun bir parçası olmak bir ayrıcalık ve zevkti.” ifadeleri yer aldı.

39 yaşında hayatını kaybeden aktörün ölüm nedeni açıklanmadı.

Kent, popüler dizi “Game of Thrones”un 2014’teki unutulmaz bölümünde keçi çobanı olarak yer aldı. Ekranda ilk kez görünmesi ise on yıl önce “Shameless” dizisi ile oldu.

Yer aldığı diğer filmler arasında Kiefer Sutherland’ın 2008 korku filmi “Mirrors” ve 2012 yapımı “Pamuk Prenses ve Avcı” yer alıyor. Kent, televizyonda ise “Community” ve “EastEnders” dizilerinde rol aldı.

Ünlü aktörün henüz çekim ve kurgu aşamaları devam birkaç kısa filmi ve “What I Know” da dahil olmak üzere altı filmi bulunuyor.

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