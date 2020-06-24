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Game of Thrones serisinin altıncı kitabı 2021’de yayınlanacak
Game of Thrones serisinin altıncı kitabı 2021’de yayınlanacak
Game Of Throne serisinin yazarı George R.R. Martin, serinin altıncı kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.
Kültür Sanat 24 Haziran 2020 - 16:51

Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarının büyük ilgisini çeken Game of Thrones serisinin altıncı kitabının 2021 yılında yayımlanacağı belirtildi. Açıklama ise, serinin yazarı George R.R. Martin’den geldi.

Martin, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle karantina sürecini evinde kitap yazarak geçirdiğini belirterek, Game of Thrones serisinin altıncı kitabının 2021 yılında yayımlanacağı kaydetti. “Kitap çok heyecanlı olacak, 2021’e iddialı geliyoruz” diyen Martin, “Corona virüsü sürecinde evde olmam kitap üzerine daha çok yoğunlaşmam açısından oldukça faydalı oldu” dedi. DHA

Son güncelleme: 17:03 - 24.06.2020
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