Fenomen dizi Game of Thrones, bu yıl 8’inci ve son sezonuyla 14 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında izleyicilerin karşısında olacak. Dizinin sona ermesinden sonra ise Game of Thrones: The Last Watch yayınlanacak.

Play Tuşu’nun haberine göre, final sezonunun ertesinde kamera arkası görüntülerden oluşan bir belgesel izleyicilere sunulacak. Belgeselin yönetmenliğini Jeanie Finlay üstlenecek. Belgesel, 26 Mayıs’ta yayınlanacak.