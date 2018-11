Game of Thrones yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte GoT final sezonu tarihi…

Fenomen dizi Game of Thrones yeni sezonu ile final yapacak. Dizini hayranları heyecan ve merak için final sezonunu bekliyor. Peki Game of Throne final sezonu ne zaman başlayacak? İşte Game of Thrones yeni sezon tarihi...

HBO’nun en popüler yapımlarından Game of Thrones’un yeni ezon tarihi belli oldu. İzleyiciler Ejderha’nın Akgezen olmasının ardındna suru yıkma sahnesi ile sarsılmış, GoT yeni sezonda hangi tarafın kazanacağını, sevdikleri karakterlerin başına ne geleceğini merak ediyor. ‘Game of Thrones’ dizisinin 8. sezonu şimdiye kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesiyle izleyenleriyle buluşacağı da sosyal medyada konuşuluyor. İşte Game of Thrones final sezonu tarihi…

GAME OF THRONES 8. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Game of Thrones' dizisinde ‘Jon Snow' karakterine hayat veren Kit Harington, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Başrol oyuncusu, fenomen yapımın 8'inci sezonun başlangıç tarihini ‘Nisan 2019' olarak duyurdu. HBO da resmi Twitter hesabından dizinin Nisan 2019‘da yayınlanacağını açıkladı.

KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?

HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington'un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda ”Beklenen kış geliyor mu?” sorularını çağrıştırdı.

Önceki yıllarda senaryonun sızdırılması sorunuyla karşı karşıya kalan HBO, final sezonunda sızdırmalara karşı önlemini almış görünüyor.