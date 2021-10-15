Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’ın yeni projesi belli oldu

Game of Thrones'taki rolüyle dünya çapında ünlenen güzel oyuncu Emilia Clarke'ın yeni projesi de belli oldu. Ünlü oyuncu, gerçek hayattan uyarlanacak bir yapımda rol almak için hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Game of Thrones ile ünlenen ve ardından Terminatör, Senden Önce, Han Solo gibi yapımlarla kendini göstermeyi başaran Emilia Clarke, yeni projesi için çalışmalara başladı.

Clarke, bir sonraki filminde gerçek hayattan bir figürü canlandırmaya hazırlanıyor.

Şu an için McCarthy olarak anılan film, 1950’lerde ABD’de McCarthyizm olarak bilinen anti-komünist doktrini sürdüren demagojik ABD senatörü Joseph McCarthy’e odaklanacak.

Emilia Clarke da McCarthy’nin 1957’deki ölümüne kadar evli olduğu eşi Jean Kerr’i canlandıracak. Filmde Emilia Clerke’ın karşısında ise Michael Shannon yer alacak.

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