Game Of Thrones yıldızı, final sezonunu okuduğunda neler hissettiğini anlatıyor

Game Of Thrones finalinin üzerinden geçen yıllara rağmen hâlâ tartışma konusu. Dizinin finali, izleyicilerini resmen ikiye ayırdı. Tartışmalı vedanın ardından dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke da senaryoyu ilk okuduğunda neler hissettiğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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19 Mayıs 2019’da final yaptığında tüm dünya ikiye bölündü. Finali beğenenler ve beğenmeyenler ki oldukça yüksek sayıda izleyiciyi içeriyor… Dizinin hayranları hem dizinin bitmesine hem de bu bu şekilde bitmesine sinirlenmiş, üzülmüş ve biraz da hayâl kırıklığına uğramıştı.

Daenerys Targaryen’in arkasındaki kadın Emilia Clarke da Stephen Colbert ile “The Late Show” için yaptığı röportajda, 8. sezonun senaryosunu ilk defa okuduğunda neler hissettiklerini paylaştı.

Colbert oyuncuya “Sonda gözyaşı falan var mıydı?” diye sorduğunda; Clarke sadece gerçekten gözyaşları olduğunu doğrulamakla kalmayıp aynı zamanda varoluşsal bir krizi girdiğini de anlatır:

“Son sezonu ilk okuduğumda… çok uzun bir yürüyüşe çıktım. Açıkçası bununla pek başa çıkamadım. Şaşkın durumdayım ve neler olup bittiğini bilmiyorum. Londra’da iki saat boyunca dolaştım.”

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