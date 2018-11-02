Game of Thrones’tan ilk resmi görüntü geldi! Final sezonu 3 film uzunluğunda olacak

Game of Thrones'un 90 milyon dolara mal olan final sezonu için nefesler tutuldu. Westeros'tan kışın geldiğini belli edecek ilk görsel yayınlandı. Game of Throne dizisinin final sezonun altı saat yani yaklaşık üç sinema filmi uzunluğunda olacak. Peki Game of Thrones final sezonu ne zaman yayınlanacak?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Game of Thrones'un final sezonu olan 8. sezonundan ilk resmi görsel Entertainment Weekly dergisinde yayınlandı. Dizi başladığınadan beri ‘Winter is coming’ cümlesi ile devam eden Game of Thrones final sezonunda karakterler geçek kış ile yüzleşecek.

KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?

HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington’un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda ”Beklenen kış geliyor mu?” sorularını çağrıştırdı.



Önceki yıllarda senaryonun sızdırılması sorunuyla karşı karşıya kalan HBO, final sezonunda sızdırmalara karşı önlemini almış görünüyor.

ÇEKİMLER İKİ YIL SÜRDÜ

Game of Thrones'un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu.

FİNAL SEZONU NE ZAMAN?

Game of Thrones final sezonunun Nisan 2019’da yayınlanması bekleniyor. Fakat HBO’dan resmi bir açıklama yapılmış değil.