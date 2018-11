Game of Thrones’tan ilk resmi görüntü geldi! Final sezonu 3 film uzunluğunda olacak

Game of Thrones’tan ilk resmi görüntü geldi! Final sezonu 3 film uzunluğunda olacak

Game of Thrones'un 90 milyon dolara mal olan final sezonu için nefesler tutuldu. Westeros'tan kışın geldiğini belli edecek ilk görsel yayınlandı. Game of Throne dizisinin final sezonun altı saat yani yaklaşık üç sinema filmi uzunluğunda olacak. Peki Game of Thrones final sezonu ne zaman yayınlanacak?