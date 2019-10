Game of Thrones’un devam dizilerinden “Bloodmoon” iptal edildi

HBO, Game of Thrones'tan binlerce yıl öncesini anlatacak olan Bloodmoon adlı dizi projesini iptal etti. Başrolünde Naomi Watts'ın olacağı dizinin iptal kararıyla ilgili HBO'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Televizyon tarihinin en görkemli serilerinden biri olan Game of Thrones’un aceleye gelen ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratan son sezonundan sonra, dizinin öncesini anlatacak 5 spin-off (devam projesi) haberi gelmişti. Serinin yaratıcısı George R.R. Martin ve HBO, projelerden birini geçtiğimiz Nisan ayında iptal etmişti.

Başrolünde Naomi Watts’ın olduğu Bloodmoon hayata geçmeye en yakın proje olarak görülüyordu. Jane Goldman’ın kaleminden çıkan Bloodmoon’ın pilot bölümünü beğenmeyen HBO, post-prodüksiyon sürecinin planlanandan uzun ve pahalı olması sebebiyle devam dizisini iptal etme kararı aldı.

“BLOODMOON” YERİNE “HOUSE OF THE DRAGON”

HBO, iptal ettiği Bloodmoon yerine, dizideki olaylardan daha yakın geçmişi, 300 yıl öncesini anlatacak bir projeyi onayladı. House of the Dragon adlı dizide Targaryen Hanedanlığı’nın yükselişine ve düşüşüne odaklanacak. George R.R. Martin’in Fire & Blood romanındaki hikayeyi anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda, Game of Thrones’un ilk altı bölümünü yöneten Miguel Sapochnik yer alacak.