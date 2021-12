Game of Thrones’un devam dizisi House of the Dragon’dan yeni görüntüler yayınlandı

HBO Max, gelecek yılın en çok beklenen programlarından biri olan Game of Thrones'un devam dizisi House of the Dragon'dan görüntülere yeni fragmanında yer verdi.

WarnerMedia yayın hizmeti, çarşamba günü, 2022’de gösterilecek yeni şovların ve filmlerin görüntülerini içeren yeni bir tanıtım yayınladı. House of the Dragon, The Flight Attendant, Westworld, Euphoria gibi öne çıkan projeler de fragmanda yer aldı.

House of Dragon fragmanı, bir meşale taşıyan Daemon Targaryen ile açıyor.

House of the Dragon, George R.R. Martin’in aynı adlı kitabından uyarlanan Game of Thrones serisinin olaylarından yüzlerce yıl öncesini konu alıyor. Ancak merakla beklenen dizinin yayın tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Videoda yer alan diğer şovlar arasında Euphoria, The Righteous Gemstones, Peacemaker, The Gilded Age, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty ikinci sezonundan görüntüler de yer alıyor.

