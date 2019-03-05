Game of Thrones’un merakla beklenen final sezonundan ilk fragman yayınlandı

Efsane dizi Game of Thrones'un merakla beklenen final sezonundan ilk fragman geldi. 14 Nisan'da final sezonunun ilk bölümü yayınlanacak olan dizi yayınladığı ilk fragman ile büyük savaşa geri sayımı başlattı.

Game of Thrones’un 8. ve aynı zamanda final sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Dünya genelinde milyonlarca meraklısının beklediği dizi, 14 Nisan’da ekranlarda olacak.

Dizinin yayıncı kuruluşu HBO, yayınladığı fragmanla Game of Thrones’un 8. sezonunun ilk bölümünü 14 Nisan’da yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

Geri sayımın başladığı final sezonuna dair ilk görüntülerin paylaşıldığı fragmanda açılışı Arya Stark yapıyor. Arya’nın korku dolu bakışlarının ardından kaçışıyla devam eden sahnede kimden kaçtığı ise bilinmiyor. Ardından savaşa hazırlanırken ejderhaları Kış Yarı’nda görüyoruz.

Fragmanda ayrıca, Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd’in duvarın yıkımından kurtulduğu da gösteriliyor.