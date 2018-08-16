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‘Game of Thrones’un son sezonu heyecan verici olacak’
‘Game of Thrones’un son sezonu heyecan verici olacak’
8'inci sezonuyla birlikte izleyicilere veda etmeye hazırlanan Game of Thrones'ta Missandei'yi canlandıran Nathalie Emmanuel, yeni sezonla ilgili ipucu verdi. 
Kültür Sanat 16 Ağustos 2018 - 15:57

Game of Thrones’un yıldız isimlerinden Nathalie Emmanuel, son sezonun zihinleri zorlayacağını belirtti. Heyecan verici bir sezon olacağını ifade eden Emmanuel, “Son sezonlardan daha yüksek seviyelere çıkacağız” dedi.

HEYECAN VERİCİ VE YÜREKLENDİRİCİ

Yeni sezonun izleyiciler için oldukça tatmin edici, heyecan verici ve yüreklendirici olacağını ifade eden Emmanuel, beklenmedik ölümler ve duygularla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Bu sezonun çekimlerinin diğer sezonlardan daha uzun sürdüğünü anlatan Emmanuel, finalle birlikte birçok kişinin şoke olacağını da açıkladı.

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