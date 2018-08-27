Game of Thrones’un yeni sezonunun gösterim tarihi ertelenebilir

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Game of Thrones’un yeni sezonunun planlanan tarihte gösterime girmeyebileceğini görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, açıkladı. Bauer, ekip olarak çalışmaya yeni başladıklarını ve işlerinin en erken 2019 Mayıs’ında bitebileceğini ifade ederek, “2019 Mayıs'ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri Şubat'ta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.

CESUR FİNAL

Bauer, final sezonuyla ilgili düşüncelerini ise şöyle dedi: “Bence final çok cesurca. İzlemesi çok ilginç olacak. Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi düşünüyorum; bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor.”

HBO, önümüzdeki dönem Game of Thrones’un devam versiyonunun çekileceğini ve farklı senaristlerin imzasını taşıyan projeler arasından Jane Goldman ve George R.R. Martin imzalı olan pilot bölümün onaylandığını açıklamıştı. Devam dizisinde orijinal dizide yaşananların binlerce yıl öncesine giderek Westeros tarihinin gizli gerçeklerini keşfe çıkacak.