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Game of Thrones’un yıldız ismi Peter Dinklage’den final tüyosu
Game of Thrones’un yıldız ismi Peter Dinklage’den final tüyosu
Fenomen dizi Game of Thrones'ta Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage, "Tyrion için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın" dedi. 
Kültür Sanat 6 Ekim 2018 - 16:36

70. Emmy Ödülleri'ne 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan Game of Thrones'ta Tyrion Lannister karakterini canlandıran 49 yaşındaki ABD'li aktör Peter Dinklage, fenomen dizinin finaliyle ilgili açıklama yaptı.

‘DÜŞÜNEBİLECEĞİMDEN ÇOK DAHA İYİLER’

Dizinin final sezonunun çekimleri 2 ay önce sonlanırken, bu yıl ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Peter Dinklage, ET Online’a ypatığı açıklamada “Televizyon dünyasında Dan Weiss ve David Benioff kadar iyi başka yazar yok. Diziyi mükemmel bir şekilde bitirdiler. Düşünebileceğimden çok daha iyi ve sizler de buna bayılacaksınız. Benim karakterim için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın” dedi.

Dizinin yaratıcısı George R. R. Martin, Emmy Ödül töreni sonrasında Game of Thrones’un bitmeyeceğini, beş farklı dizi alternatifi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

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