Gangster nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gangster mi, gangaster mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gangster'dir.
GANGSTER NE DEMEK:
1- Yasa dışı işler yapan çete üyesi.
2- Herhangi bir çıkar için her türlü kötülüğü yapan kimse.
GANGSTER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin gangster mi, gangaster mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gangster şeklinde olmalıdır.
gangaster (Yanlış kullanım)
gangster (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dün gece ünlü bir gangsterin hayatını anlatan filmi seyrettim.”