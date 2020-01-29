Gangster nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gangster mi, gangaster mi?

Gangster nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gangster mi, gangaster mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘gangster’dir. Gangster mi, gangaster mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gangster'dir.

GANGSTER NE DEMEK:

1- Yasa dışı işler yapan çete üyesi.

2- Herhangi bir çıkar için her türlü kötülüğü yapan kimse.

GANGSTER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gangster mi, gangaster mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gangster şeklinde olmalıdır.

gangaster (Yanlış kullanım)

gangster (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dün gece ünlü bir gangsterin hayatını anlatan filmi seyrettim.”