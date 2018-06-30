Gani Müjde’den Pucca tepkisi! ‘Gerçek üstü bir ülke…’

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Pucca’nın, kendisine “Batı’nın uşakları” şeklinde tweet atan bir kullanıcıya, oğlunun ismini ima ederek “Batı’nın uşağıyım” şeklinde cevap yazmasının ardından, evinin polisler tarafından basılmasına yönetmen Gani Müjde’den tepki geldi.

Müjde, söz konusu durumu ‘gerçek üstü’ olarak değerlendirerek, “Minik ve sevimli oğlunun ismi Batı. Ve Pucca ‘Batı’nın uşağıyım’ diye esprili bir tweet attığı için şikayet edilmiş, polis de bunu ciddiye alıp gidip babasının evinde (Niye babasının evi o da belli değil?) terör örgütü üyesi delili aramış. Hakikaten gerçek üstü bir ülke burası” yazdı.