Garou 20’inci yılda İstanbul’da

Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip; romantik, karizmatik, tutku dolu ve büyüleyici Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi 'Garou - 20 years' kapsamında ilk kez İstanbul'da...

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2 Kasım'da yılın en görkemli konserlerinden birini vermek için Piu Entertainment organizasyonuyla ülkemize gelecek olan sanatçı, Volkswagen Arena’da en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserin kısa sürede tükenmesi beklenen biletleri 27 Nisan tarihinden itibaren satışta olacak.

‘Belle’, ‘Gitan’, ‘Sous le vent’ ve ‘Seul’ gibi milyonların kalbini çalan şarkıların sesi Garou, kariyeri boyunca yayınladığı tüm hit şarkıları bu dev konserde seslendirecek. Garou hayranları, ‘Garou – 20 Years’ turnesinde birçok sürpriz performansı da izleme şansını yakalayacak.

Notre Dame de Paris müzikalinin yazarı, ünlü şair ve yapımcı Luc Plamondon’un, Montreal’de bir barda elinde gitarıyla şarkı söyleyen Garou’ya rastlaması sanatçının bir anda bütün kariyerini değiştirdi. Kendisini kitlelerle buluşturacak Quasimodo rolünü alan sanatçı, muhteşem performansı ve meşhur ‘Belle’ yorumu ile dünya çapında üne kavuştu.