Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaudi’nin efsanevi evinde konaklamak sadece 1 euro

İspanyol mimar Antoni Gaudi'nin ilk evi Casa Vicens, 136 yıldır ilk kez konuklarını ağırlamak için bekliyor. Airbnb'den rezervasyonların alındığı Casa Vicens'te tek gece konaklama fiyatı ise 1 euro.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:57, 25/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Gaudi’nin efsanevi evinde konaklamak sadece 1 euro

İspanya’da Art Nouveau mimarisinin öncüsü olan Antoni Gaudí’nin, tasarımını 1885’te tamamladığı Casa Vicens konaklama için ziyarete açılıyor.

Casa Vicens’i konaklamaya açan Airbnb, ziyaretçilere bu tarihi yapının tadını çıkarmak için farklı bir program da sunuyor. Konaklama fırsatını yakalayabilen misafirlere önce rehberli bir turla Casa Vicens tanıtılacak, evin tarihi ve restorasyonu hakkında bazı ilginç bilgiler verilecek.

Ardından Michelin yıldızlı bir yemek için yemek odasına geçilecek. 

Program, sabah evin özel bahçesinde verilecek Akdeniz kahvaltısı ile sona erecek.

Rezervasyonlar 12 Temmuz 2021’de açılacak ve sınırlı bir sürede sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilecek. 136 yıldır ilk defa dışarıdan konaklamalı ziyaretçi kabul edecek evin gecelik fiyatı ise 1 euro olarak belirlendi.

İlginizi ÇekebilirMonica ve Rachel'ın evi bir günlüğüne kiralanabilecekMonica ve Rachel'ın evi bir günlüğüne kiralanabilecek
Yayınlanma Tarihi:11:56,