Gaudi’nin efsanevi evinde konaklamak sadece 1 euro

İspanya’da Art Nouveau mimarisinin öncüsü olan Antoni Gaudí’nin, tasarımını 1885’te tamamladığı Casa Vicens konaklama için ziyarete açılıyor.

Casa Vicens’i konaklamaya açan Airbnb, ziyaretçilere bu tarihi yapının tadını çıkarmak için farklı bir program da sunuyor. Konaklama fırsatını yakalayabilen misafirlere önce rehberli bir turla Casa Vicens tanıtılacak, evin tarihi ve restorasyonu hakkında bazı ilginç bilgiler verilecek.

Ardından Michelin yıldızlı bir yemek için yemek odasına geçilecek.

Program, sabah evin özel bahçesinde verilecek Akdeniz kahvaltısı ile sona erecek.

Rezervasyonlar 12 Temmuz 2021’de açılacak ve sınırlı bir sürede sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilecek. 136 yıldır ilk defa dışarıdan konaklamalı ziyaretçi kabul edecek evin gecelik fiyatı ise 1 euro olarak belirlendi.