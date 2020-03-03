Gayriciddi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gayri ciddi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Gayriciddi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gayri ciddi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘gayriciddi’dir. Gayriciddi mi, gayri ciddi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gayriciddi'dir.

GAYRİCİDDİ NE DEMEK: Ciddi olmayan anlamındadır.

GAYRİCİDDİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gayriciddi mi, gayri ciddi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gayriciddi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

gayri ciddi (Yanlış kullanım)

gayriciddi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sözleri ve davranışları ile bu konuda ne kadar gayriciddi olduğunu gösterdi.”