Gazete nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gazete mi, gazte mi, gaste mi?

Gazete nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gazete mi, gazte mi, gaste mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘gazete’dir. Gazete mi, gazte mi, gaste mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gazete'dir.

GAZETE NE DEMEK:

1- Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.

2- Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer.

GAZETE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gazete mi, gazte mi, gaste mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gazete şeklinde olmalıdır.

gazte (Yanlış kullanım)

gaste (Yanlış kullanım)

gazete (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Son yıllarda gazete tirajlarında önemli düşüşler yaşanıyor.”