Gazete nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre gazete mi, gazte mi, gaste mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘gazete'dir.
GAZETE NE DEMEK:
1- Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.
2- Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer.
GAZETE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin gazete mi, gazte mi, gaste mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gazete şeklinde olmalıdır.
gazte (Yanlış kullanım)
gaste (Yanlış kullanım)
gazete (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Son yıllarda gazete tirajlarında önemli düşüşler yaşanıyor.”