Gazeteci Toygun Atilla yazılmayanları “İfşa” etti

Gazeteci Toygun Atilla’nın yeni kitabı “İfşa" Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıktı. Türkiye’nin yakın döneminde yazılmayanları “İfşa” eden Toygun Atilla’nın kitabında ilginç ayrıntılar yer aldı. FETÖ’cü bir albay oğlunun 15 Temmuz gecesi darbeden sonra babasının general olacağını arkadaşlarına WhatsApp’tan duyurduğu ortaya çıktı.

Can ÖZÇELİK/İSTANBUL

Gazeteci Toygun Atilla yeni kitabı “İfşa” raflardaki yerini aldı. Kitapta yazılmayan ayrıntılarla okuyucusunun karşısına çıkan Atilla, Türkiye'nin yakın dönemine de ışık tutuyor.

“İfşa”da, 15 Temmuz'da FETÖ'cü bir askerin oğlunun arkadaşlarıyla yaptığı yazışma ve o gece yaşananları ve yapılan yazışmaları şöyle anlatılıyor: Elinde tuttuğu kağıtta ülke yönetimine el koyulduğu ve Bursa Sıkıyönetim Komutanlığına İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yurdakul Akkuş'un atandığı yazıyordu.

Gece 23.38. Bursa Askeri Lojmanları’nda bir evde ise lise öğrencisi bir genç WhatsApp grubundaki arkadaşlarına mesaj atarak ‘zaferlerini' duyuruyordu. O Yurdakul Akkuş'un oğlu M.M. Akkuş'tan başkası değildi.

M.M. Akkuş: Beyler kazandık, kazandık

Ö.G: Altı gündür haber yokmuş diyorlar

X: N'oldu sadece hükumet düştü, değil mi?

M.M. Akkuş: Hayır, daha hükumeti teslim almadılar, babam Ankara'da şu an, rütbe alacak.

X: Ne rütbesi?

M.M. Akkuş: Generallik.

FETÖ'YÜ ANLATAN MASLAHATGÜZAR DA FETÖ'CÜ ÇIKTI

FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) nasıl sızdığını da anlatan, gazeteci Atilla önemli bir ayrıntıyı da kitabında yer verdi:

27 Eylül 2016'da İsviçre'de Türkiye'deki darbe girişimini dünyaya anlatmaya çalışan Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Volkan Karagöz, aslında kripto bir FETÖ'cüydü. Bu gerçek ise konferanstan bir yıl sonra ortaya çıktı. FETÖ'cü olduğu anlaşılan Volkan Karagöz, yurda çağrıldığında İsviçre'ye sığınma başvurusu yaptı.

KARDEŞ DİPLOMAT AĞABEYİ MİT MÜSTEŞARI'NIN ÖZEL KALEMİ

Karagöz ailesinden FETÖ'cü olan sadece Volkan Karagöz değildi. MİT'te çalışan ağabeyi İdris Karagöz de örgütün önemli bir mensubuydu. O da bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğü görevini üstlenmişti.”