Gaziantep’te bir evde bulunan mozaikler müzeye taşındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi’nde 2019 yılında evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.





Ekipler, evin avlu zemininde 170 metrekare mozaik buldu. Korumaya alınan evde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de kurtarma kazısı başlattı.

Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri ile av sahnelerinin resmedildiği mozaiğin bulunduğu evde, 10 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Milattan sonra 4. yüzyıla ait mozaiklerin iki günlük taşıma işlemi sona erdi. Bizans dönemine ait, her biri 1,5 metre olan 98 parça, araçlara özenle yüklenip Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşındı.

Evinden mozaik çıkan Erhan Yıldırım ise tarihin müzeye kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi. (DHA)



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