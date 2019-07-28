‘Gece Hayatı’ Artemis Yayınları’ndan çıktı!

Kurtadamların, cadıların ve kara büyücülerin bir arada yaşadığı Nocturne Şehri'nin huzurunu sağlamakla görevli polis güçlerinin bir üyesi olan Dedektif Wilder bir kurtkadındır. Benzer şekilde işlenen bir dizi cinayeti aydınlatmaya çalışırken kuzeni Sunny ve soruşturmanın baş şüphelisi Dmitri'yle birlikte kendini iblislerin peşinde bulur.

Sürükleyici hikâyesi ve akıcı çevirisiyle Gece Hayatı, fantastik severlerin elinden düşmeyecek.

ARKA KAPAK

GÖLGELERLE DOLU BİR ŞEHİR VE

KURTADAMLAR, KARA BÜYÜCÜLER VE CADILAR…

Luna Wilder, görevi şehrin huzurunu korumak olan güçlü bir polis memuruydu. Yalnız bir kurtkadın olan Luna, sürüsüz dolaşıyordu ve her şeyden çok içgüdülerine güvenmek zorundaydı. Benzer ritüeller içeren bir dizi cinayetin sorumlusunu bulmakla görevlendirilmişti ve aradığı katil, o güne dek yalnızca efsanelerde yaşayan bir iblisle bağlantılı görünüyordu.

Luna, baş şüpheli Dmitri Sandovsky'yi sorgularken, adamın kurtlara has cazibesine kapılacaktı. Tehlikeli bir sürünün lideri olan Dmitri, Luna'nın hayvani içgüdülerini coşturuyor ve onun sımsıkı sarıldığı bağımsızlığını tehdit ediyordu. Ama Luna ve Dmitri, bir kara büyü uzmanının tuzağına düşerek sonsuza dek hapis kalma tehlikesiyle iblislerle dolu bir dünyaya çekildiklerinde, birbirlerine güvenmekten başka bir çareleri kalmayacaktı.