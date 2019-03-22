Gece Yolcuları ‘Pişmanım’ı yorumladı

“Unut Beni", “Nerdesin”, ”Hüzün”, "Affedecek Misin?" gibi pek çok hit şarkıya imza atan, “Seninle Bir Dakika”, ”Değer mi Hiç?” gibi çok ses getirmiş cover çalışmalarına albümlerinde yer vermiş Gece Yolcuları, yeni single’ları “Pişmanım” ile dinleyicinin karşısına çıkıyor.

90'ların unutulmaz sesi Asya'nın seslendirdiği, ‘Pişmanım'ın pop rock versiyonunu yapan gruba yeni müzikal yolculuğunda tecrübeli müzik adamı Haluk Kurosman müzik yönetmeni olarak, Alfa7 Müzik'in kurucusu Nasuh Yalçıntaş da yapımcı kimliği ile eşlik ediyor. Vokalde Edis İlhan, gitarda Uğur Arslantürkoğlu ve İlkay Dindar, bas gitarda Orkun Gezer ve davulda Deniz Kaymaraz'dan oluşan Gece Yolcuları'na bu projelerinde buzuki, solo keman gibi enstrümanlar dışında, bu kez bir yaylı grubu da bulunuyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ ÇEKİM

“Pişmanım”ın klibi Kandıra'da açık havada çekildi. Yönetmenliği Emrah Özbilen üstlendi. Ekip çekim boyunca 24 saat kesintisiz çalıştı. Gece Yolcuları'na 6 kişilik bir oyuncu ekibi de eşlik etti.