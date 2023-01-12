Geçen yıl binlerce eser müzelere kazandırıldı

Türkiye genelinde 2022 yılında Türk ve yabancı kazı heyetleri ve müze müdürlükleri tarafından yürütülen 713 arkeolojik faaliyette müzelere 10 bin 500 yeni eser kazandırıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve denetimiyle geçmiş kültür mirasının ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları yürütülüyor.

Geçen sene Türk bilim heyetlerince 160, yabancı bilim heyetlerince 32, müze müdürlüklerince 57 olmak üzere 249 arkeolojik kazı yapıldı.

Karadaki kültür varlıklarının yanı sıra su altında bulunan ve yasa kapsamında korunması gerekli alanlarda ve batıklarda da kazı ve araştırma faaliyetleri sürdürüldü. Bu kapsamda geçen sene su altında 7 kazı ve 3 araştırma çalışması yapıldı.

Arkeolojik yüzey araştırması, jeofizik-jeoradar ve temizlik çalışmalarıyla 2022’de toplam 713 arkeolojik faaliyet gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla 10 bin 500 eser müzelere kazandırıldı.

Arkeolojik kazı çalışmalarına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce ve cari desteklerle 95 milyon lira doğrudan ödenek sağlandı. Bu rakam, yıl boyu süren kazılar için ayrıca istihdam edilen uzman personele ve kazı alanlarındaki restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ayrılan destekle 240 milyon lirayı aştı.

“BU YIL HEDEF 750”

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, “Bu yıl arkeolojik faaliyetlerin 750’ye ulaşmasını öngörüyoruz. Saha çalışmalarına ilişkin planlama ve değerlendirmelere devam ediliyor. Toplam 200 milyon lira ödeneği doğrudan kazı çalışmalarına aktarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Coşkun, 12 aylık kazı projesi kapsamında istihdam edilen personel giderleri için ödeneceklerle birlikte 285 milyon lira ödeneğin kazı çalışmaları için kullanılacağını belirtti. (AA)