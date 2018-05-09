Geçen yıl yoğun ilgi gören SSM Bahar Festivali, 12 Mayıs’ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde

15. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez bir bahar festivali gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, ziyaretçilerinin yoğun talepleri doğrultusunda yeniden baharı bir güne sığdırmaya hazırlanıyor.

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Dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın yanında ‘Müzede Yoga’, ‘Müzede Caz’, ‘Müzede Suare’ etkinlikleri, açık hava tiyatrosu, çocuklar ve yetişkinlere yönelik eğitim programları, konser, seminer ve konferanslarla ziyaretçilerine çok yönlü bir müzecilik ortamı sunan SSM, 12 Mayıs Cumartesi günü de 7'den 70'e herkese hitap eden programıyla gün boyu sürecek bir şenliğe ev sahipliği yapacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin geleneksel etkinliklerinden ‘Müzede Yoga’ ile başlayacak programda Cihangir Yoga eğitmenleri yönetiminde her seviyeden katılımcıya açık yoga seansı gerçekleştirilecek.

Program kapsamında çocuklar gün boyu farklı atölyelere katılarak doğayla iç içe bir gün geçirecek. Sokak performanslarıyla tanınan Uninvited Jazz Band, saat 10.00'dan itibaren gün içinde farklı zamanlarda swing ve blues parçalardan oluşan 4 konser verirken; Bora Çeliker Blues Band de 1940'lardan günümüze blues ve benzeri müziklerden örneklerin yanı sıra funk ve rock ‘n' roll klasiklerini seslendireceği farklı saatlerde 2 konser verecek. Program, Yüksek Mimar Büke Uras'ın Sakıp Sabancı Müzesi'nin ana binası olan At'lı Köşk'ün mimarı Edoardo de Nari üzerine bir söyleşisiyle devam edecek.

Atlı Köşk'teki etkinliklerin de yer aldığı program kapsamında dileyen ziyaretçiler, Sabancı Ailesi'nin yıllar boyunca yaşadığı Atlı Köşk'ün bir ‘ev-müze’ olarak ev sahipliği yaptığı koleksiyonlar, SSM koleksiyon yöneticileri Ayşe Aldemir Kilercik ve Hüma Arslaner ile konservatör Nurçin Kural Özgörüş ‘ün rehberliğindeki ‘Koleksiyon Buluşmaları’nda anlatılacak.

Başta Lindy hop olmak üzere Jazz müziğin altın çağı olarak adlandırılan swing dönemine ait danslara adanmış Swing İstanbul Dans Stüdyosu da danslarıyla festivale renk katacak. Festival, büyülü Boğaz manzarasını Latin ritimleriyle buluşturacak “Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars” konseriyle sona erecek.

