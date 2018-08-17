Geçtiğimiz hafta yaşama veda eden Samir Amin’in tartışma yaratan kitap raflarda

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Geçtiğimiz Pazar günü, 86 yaşında hayata gözlerini yuman Mısırlı düşünür Samir Amin, Bağımlılık Okulu'nun kurucularından, özellikle Üçüncü Dünya üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, ‘merkez ülke-çevre ülke’ gibi ayrımları ve ‘Avrupa-merkezcilik’ kavramını dünya solunun tartışma gündemine taşıyan bir düşünürdü. Amin'in yayımlandığı yıldan itibaren büyük ilgi gören yapıtı Avrupa-Merkezcilik, şimdi Yordam Kitap etiketiyle tüm kitapçılara…

Çevirisini Mehmet Sert’in yaptığı kitap, Amin’in hesaplaşmasını, en açık ve derinlikli haliyle takip edebildiğimiz klasik bir yapıtı.

Amin, bu eserinde çağdaş dünyaya ilişkin Avrupa merkezli olmayan bir görüş sunuyor.