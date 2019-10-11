Gedik Filarmoni Orkestrası sezonu CRR’de açıyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında kurulan Gedik Filarmoni Orkestrası, 2019 - 2020 konser sezonunu Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda açıyor. Çağdaş yeni eserlerin yazılması ve bu eserlerin uluslararası platformda duyurulması ilkesi ile yeni sezon için birçok eser siparişi veren Gedik Sanat, sezon açılış konserinde İBB Kültür A.Ş. ortaklığıyla 30 Ekim Çarşamba akşamı İstanbullu sanatseverlerin karşısında olacak.

Michel Plasson, Yannick Nézet-Séguin, Michel Tabachnik, John Axelrod, Jaap van Zweden gibi şeflerle çalışmış olan Gvetadze, Rotterdam, Brüksel, Varşova, Seul, Amsterdam, Münih, Berlin gibi dünyanın en önemli müzik merkezlerinde konserler vermiştir. Liszt Piyano Yarışması’nda aldığı ödül sonrası adını müzik çevrelerine duyuran piyanist, yapmış olduğu birçok CD kaydı ile de müzik eleştirmenlerinden tam not almıştır. Naarden Uluslararası Piyano Festivalinin sanat yönetmenliğini de yürüten sanatçı 30 Ekim Akşamı Cumhuriyet Dönemi bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosunu Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde yorumlayacak.

BİR DÜNYA PRÖMİYERİ: “GEL”

Gedik Sanat siparişi üzerine besteci Onur Türkmen'in 14-15. yüzyıl Sufi şairi Nesimi’nin “Gel, Yanalım Ateş-i Aşka” ilahisinden esinlenerek “arınma” teması üzerine yazdığı eser konserin açılışında yer alıyor. Onur Türkmen 8. Donizetti Klasik Müzik ödüllerinde “yılın bestecisi” seçilmişti. Eserle ilgili detayları merak eden sanatseverler için 28 Ekim akşamı Gedik Sanat'ta besteci ve eseri yorumlayacak Şef Cemi'i Can Deliorman'ın katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek.

1001 GECE MASALLARINA YOLCULUK “ŞEHRAZAD”

Rus besteci Rimski – Korsakov'un 1888 yılında bestelemiş olduğu senfonik suit “Şehrazad” konserin ikinci yarısında yer alıyor. Bestecinin doğu renkleriyle işlenmiş senfonik süit formundaki eseri sadece ezgileriyle değil, ustaca bestelenmiş orkestrasyon yapısıyla da senfonik müzik repertuarında önemli bir yere sahiptir.



SEZON AÇILIŞ KONSERİ

CRR (Cemal Reşit Rey) Konser Salonu 20:00

Cemi'i Can Deliorman, şef Nino Gvetadze, piyano

Program:

Onur Turkmen, “Gel” (Dünya Prömiyeri)

Ulvi Cemal Erkin, Piyano Konçertosu

Nikolay Rimsky Korsakov, “Şehrazad” Senfonik Şiir