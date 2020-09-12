Gedik Sanat’tan yeni proje: Dönüşüm

Dönüşüm “ The Metamorphosis” projesiyle iki Türk bestecisine beşli ensemble için sipariş veren Gedik Sanat, görsel sanatlar alanında başlattığı çalışmalar doğrultusunda da aynı proje içerisinde bir de metal heykel siparişi gerçekleştirdi.

Dönüşüm romanının kahramanı Gregor Samsa'nın başkalaşım hikayesini anlatacak olan performans; müzik ile heykelin eş zamanlı sunumuna sahne olacak. Besteciler Didem Coşkunseven ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından yaratılan müziklere performans sanatçısı ve heykeltıraş Asaf Erdemli dans ve heykel performanslarıyla hayat verecek.

SAMSA'NIN BAŞKALAŞIM HEYKELİ

Hurda ve metal konusunda dönüşüm projeleri gerçekleştiren, doğaya ve çevreye saygılı üretimleriyle dikkatleri üzerine çeken; Cermodern, Louvre Müzesi başta olmak üzere birçok uluslararası festival ve projede yer alan Asaf Erdemli Ge Ka Kaynak makinasıyla metalin kaynaşmasının büyüsüyle Gregor Samsa'nın dönüşen halini bir heykel olarak yaratacak.

YENİ MÜZİK ÜZERİNE

Dönüşüm projesinde Samsa'nın başkalaşımını seslendiren sanatçılar Gedik Filarmoni Orkestrası, Hezarfen Ensemble ve Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu gibi ülkemizin önde gelen yeni müzik topluluklarının üyelerinden oluşmakta… Barış Yalçınkaya (Klarnet), Onurcan Çağatay (Trompet), Ali Başeğmezler (Viyola), Deniz Yurdakul (Kontrbas) ve İpek Mine Sonak’ın (Arp) oluşan ensemble üyeleri, ülkemizin çeşitli konservatuvarlarında eğitimci kimliklerinin yanında yeni müzik konusunda gerçekleştirdikleri projeleriyle de dikkat çekiyor.

Gedik Sanat'ın üçüncü dijital projesi Dönüşüm “The Metamorphosis” bünyesinde gerçekleşecek performans, Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 30 Eylül tarihinde saat 18.00'da yayınlanacak.