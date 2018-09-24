Geleceği düşlemek: ‘Rus Avangardı’

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“Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 18 Ekim'de SSM’de kapılarını açacak. 20. yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtacak. Sergide, gelişim çizgisiyle ve Batı sanatının avangart akımlarıyla kurduğu farklı ilişkiyle özgün bir konuma sahip olan Rus Avangardı, dönemini yansıtan 500'ün üzerinde eserle temsil edilecek. Sanat yönetimi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer tarafından yapılan sergi, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve George Costakis Koleksiyonu Yöneticisi Maria Tsantsanoglou'nun küratörlüğünde gerçekleştiriliyor. Rus Avangardı'nın izlediği yolu 1900'lerden 1930'ların sonuna kadar takip edecek sergi Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi, dönemin belirleyici isimlerinin eserlerini bir araya getirecek.

EN KAPSAMLI KOLEKSİYON

Günümüzde yüzü dünyaya dönük en kapsamlı Rus Avangardı koleksiyonlarından ve arşivlerinden olan, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı George Costakis Koleksiyonu, 375 eserle “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinin temelini oluşturacak. Sergide, Avrupa'nın tanınmış özel koleksiyonlarından ve Devrim sonrası porselen koleksiyonuyla öne çıkan Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi'nden ödünç alınan eserler de yer alacak. Birçok sanat tarihçisinin Rus Avangardı'nın keşfedildiği yer olarak işaret ettiği tiyatro sahne tasarımları da SSM’de yeniden hayat bulacak.