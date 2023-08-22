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‘Geleceğin Sineması’ yarışmasının jüri üyeleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilen '20. Geleceğin Sineması' yarışmasının jürisi belli oldu.

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‘Geleceğin Sineması’ yarışmasının jüri üyeleri açıklandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre başkanlığını sinema yazarı Burçak Evren’in üstlendiği jüride, yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat ve dramaturg Volkan Yazıcı yer alacak.

Yarışma, sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları sağlamayı amaçlıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından belirlenecek 10 senaryoya 20 bin lira maddi destek ile danışmanlık verilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye “www.geleceginsinemasi.com” adresinden ulaşılabilir. (AA)

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