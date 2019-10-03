Gelgelelim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gelgelelim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Gelgelelim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gelgelelim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'gelgelelim'dir. Gelgelelim mi, gel gelelim mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gelgelelim’dir.

GELGELELİM NE DEMEK: Ne var ki anlamındadır.

GELGELELİM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gelgelelim mi, gel gelelim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gelgelelim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

gel gelelim (Yanlış kullanım)

gelgelelim (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gelgelelim ciddiye alınacak şeyler söylemedi.”