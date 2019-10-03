Gelgelelim nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gelgelelim’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gelgelelim’dir.
GELGELELİM NE DEMEK: Ne var ki anlamındadır.
GELGELELİM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin gelgelelim mi, gel gelelim mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gelgelelim şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
gel gelelim (Yanlış kullanım)
gelgelelim (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Gelgelelim ciddiye alınacak şeyler söylemedi.”