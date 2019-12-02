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Gelgit nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gel git’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Gelgit nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gel git’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘gelgit’dir. Gelgit mi, gel git mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Aralık 2019 - 12:56

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gelgit'dir.

GELGİT NE DEMEK?

1- Boşuna gidip gelme

2- Ay ve Güneş’in yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde, özellikle ana denizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayı, metcezir.

GELGİT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gelgit mi, gel git mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gelgit şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

gel git (Yanlış kullanım)
gelgit (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu gelgitler yüzünden oldukça canı sıkkındı.”

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Son güncelleme: 12:57 - 02.12.2019
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