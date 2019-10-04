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Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gelişigüzel’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gelişigüzel’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'gelişigüzel'dir. Gelişigüzel mi, gelişi güzel mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 4 Ekim 2019 - 08:02

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gelişigüzel’dir.

GELİŞİGÜZEL NE DEMEK:

1- Herhangi bir, baştan savma, rastgele, lalettayin.

2- Üstünkörü

GELİŞİGÜZEL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin gelişigüzel, gelişi güzel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gelişigüzel şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

gelişi güzel (Yanlış kullanım)
gelişigüzel (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Üstünden çıkardığı kıyafetlerini gelişigüzel odaya atmış.”

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