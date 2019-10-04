Gelişigüzel nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘gelişigüzel’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘gelişigüzel’dir.
GELİŞİGÜZEL NE DEMEK:
1- Herhangi bir, baştan savma, rastgele, lalettayin.
2- Üstünkörü
GELİŞİGÜZEL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin gelişigüzel, gelişi güzel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı gelişigüzel şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
gelişi güzel (Yanlış kullanım)
gelişigüzel (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Üstünden çıkardığı kıyafetlerini gelişigüzel odaya atmış.”