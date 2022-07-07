Gemlik Film Festivali’ni Türkan Şoray açıyor

Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali'nin ilk gün programı belli oldu.

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24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gemlik Film Festivali’nin açılışını, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray yapacak. Şoray, 24 Temmuz’da İskele Meydanı’nda gösterilecek ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin ardından Gemlikliler ile buluşacak. Film gösterimi sonrası, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın ‘Sevgi Emektir Ödülü’nü takdim etmesinin ardından program Cahit Berkay’ın konseriyle devam edecek.

Festivalin birinci günü Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal’ın kostümlerinin yer aldığı ‘Kemal Sunal Kostüm Sergis’' eşi Gül Sunal tarafından açılacak. Gül Sunal’ın söyleşi yapacağı program, film afişleri koleksiyoneri Vadullah Taş’ın ‘Türk Filmleri Afişleri Sergisi’ ile devam edecek.

Birbirinden özel konukların katılımıyla, dört gün boyunca devam edecek festivalde, Türk sinemasının seçkin film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler yer alacak.

250 FİLM BAŞVURDU

Festival çerçevesinde Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmleri, usta oyuncu Halil Ergün’ün başkanlığında, oyuncu Erkan Can, yönetmen Yüksel Aksu, senarist ve yönetmen Zeynep Dadak, yönetmen Ömer Sinir, Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Öztürk gibi güçlü isimlerden oluşan jüri belirleyecek.

1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Mansiyon Ödülü’nün verileceği yarışma için başvurular tamamlandı ve yarışmaya 250 film başvurdu.

Festivale dair güncel bilgileri www.gemlikfilmfestivali.com adresinden takip edebilirsiniz. (İHA)