Genç cazcılar online yayında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından sonbahar aylarında gerçekleştirilecek 27. İstanbul Caz Festivali’nin habercisi Genç Caz değerlendirme konserleri, bu yıl Salon İKSV’den canlı yayımlanacak.

27 İstanbul Caz Festivali'nin içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar dolayısıyla ertelenmesiyle Genç Caz başvuruları da 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştı. Son yılların en yüksek başvuru sayısına ulaşan Genç Caz seçmelerinde, değerlendirme konserlerinde sahneye çıkmaya hak kazanan gruplar belli oldu. Genç Caz, Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak caz ve benzeri müzik türleriyle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukları profesyonel sahneyle tanıştırmayı ve müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

KONSERLER SEYİRCİSİZ OLACAK

11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV'de düzenlenecek Genç Caz değerlendirme konserlerinde sahnede Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Cemre Kıralioğlu Quartet, Deli Bakkal, Gökhan Ulusoy Quintet, Ox, Saynur Eren Duo Project, Tersopalas ve Udgang Trio olacak. Konserler İKSV'nin YouTube kanalından canlı yayımlanacak, konser saatleri bu hafta içerisinde İstanbul Caz Festivali sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden duyurulacak.

Değerlendirme konserleri seyircisiz olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” doğrultusunda COVID-19'a yönelik önlemler dikkate alınarak İKSV tarafından gerçekleştirilecek.