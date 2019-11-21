Genç kızlardan kadına şiddete dansla tepki

Lise öğrencilerinden oluşan “Kadın Dans Tiyatrosu” topluluğu, kadınların cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelesine dikkat çekmek, maruz kaldıkları zorluklara farkındalık yaratmak için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şiddete maruz kalmış üç kadının gerçek öyküsü ele alınarak dansa uyarlanan “KADIN” isimli dans performansı, 13 Aralık saat 20.00’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

Özel bir lisenin öğrencileri tarafından kurulan “Kadın Dans Tiyatrosu” topluluğu, kadınların hayattaki mücadelesine ortak olmayı ve sessiz kalmamayı amaçlıyor. Biri ülkemizden olmak üzere, dünyanın üç farklı yerinden üç farklı kadının şiddet ile mücadelesinin gerçek hikayelerinin anlatıldığı “KADIN” isimli dans performansı farkındalığı artırmak adına seyirciyle buluşuyor.

Senaryosundan, kostüm tasarımına, dansçılarından, film ekibine kadar gönüllü öğrenciler tarafından düzenlenen bu anlamlı performans, 13 Aralık'ta ikinci kez seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Kadın Dans Tiyatrosu, ikinci performansıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve kadınların toplumda var olma mücadelesine destek olmayı amaçlıyor.

HER GÖSTERİNİN GELİRİ FARKLI DERNEKLERE BAĞIŞLANIYOR

İstanbul Dolmabahçe Rotary Kulübü sponsorluğunda Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecek gösterimden elde edilen tüm gelir Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) bağışlanacak. 30 Mayıs 2019'da gerçekleşen ilk gösterisinin gelirlerini Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'na (TOÇEV) bağışlayan organizasyon, bundan sonra gerçekleşmesi planlanan 3 ayrı etkinlikte de farklı derneklere destek olmayı hedefliyor.